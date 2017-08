LES 100 ANS DE DADA : TZARA / SCHWITTERS

En 2017, la revue Dada et la galerie Dada à Zürich ont eu cent ans. Formidables dynamiteurs, énergiseurs et bâtisseurs du XXe siècle, les deux amis Tzara et Schwitters touchent et bousculent toujours le monde des arts plastiques comme celui des arts poétiques.

Cette soirée, à l’instar du numéro d’Europe consacré à Tristan Tzara et à Kurt Schwitters, sera par ailleurs l’occasion de mieux connaître l’après-Dada.

Au programme également, la projection d’un extrait du film Schwitttraces en la présence de sa réalisatrice Isabelle Vorle (à partir de son interprétation de l’Ursonate)

À lire – Revue Europe n° 1061-1062, sept.-oct. 2017 : « Tristan Tzara » sous la direction d’Henri Béhar et « Kurt Schwitters » sous la direction de Patrick Beurard-Valdoye.

Maison de la Poésie, Passage Molière, 157 rue Saint-Martin, 75003

Samedi 23 septembre 2017 à 19 heures

Réservation : http://www.maisondelapoesieparis.com/events/les-100-ans-de-dada-tristan-tzara-kurt-schwitters/