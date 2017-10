Les 100 ans de Dada à la Maison de la Poésie – 23 sept. 2017

Ce diaporama nécessite JavaScript.

La Maison de la poésie a fait salle comble le 23 septembre dernier lors de la formidable soirée en mémoire de Tristan Tzara et de Kurt Schwitters, organisée à l’occasion de la parution du numéro d’Europe qui leur a été consacré, mais aussi pour fêter le centième anniversaire de la création de la revue Dada et de la galerie Dada à Zürich. Lectures, performances et projection d’un extrait du film Schwittraces d’Isabelle Vorle ont permis de faire passer le souffle de ces dynamiteurs, énergiseurs et bâtisseurs du XXe siècle, les deux amis Tzara et Schwitters, en faisant place à la fois au moment Dada et à l’après-Dada.

Quelques images gardent trace de cette soirée à laquelle ont pris part Sébastien Lespinasse, Jean-Baptiste Para, Isabelle Ewig, Isabelle Vorle et Patrick Beurard-Valdoye.

À lire – Revue Europe n° 1061-1062, sept.-oct. 2017 : « Tristan Tzara » sous la direction d’Henri Béhar et « Kurt Schwitters » sous la direction de Patrick Beurard-Valdoye.