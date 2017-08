L’appel d’Europe, suite

L’appel à soutien à la revue Europe que nous avons lancé en juin dernier a suscité une grande émotion en France et dans de nombreux pays. Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui nous ont apporté leur appui, en particulier en souscrivant un abonnement à la revue pour eux-mêmes ou pour un proche. Grâce à leur mobilisation, ils ont écarté le danger immédiat. Ils ont aussi signifié l’importance que revêtait à leurs yeux l’existence d’une revue telle qu’Europe, et leur refus de la suppression des aides publiques pouvant conduire à sa disparition du paysage littéraire et intellectuel.

Nous tenons à remercier tous les « veilleurs d’avenir » qui ont pris part à l’élan de solidarité qui s’est manifesté dans la dernière période. Grâce à eux, l’équipe d’Europe se trouve confortée dans sa détermination à assurer la pérennité de la revue et son indispensable mission.

Le prochain numéro de la revue sera consacré à Tristan Tzara et à Kurt Schwitters

À l’occasion de sa parution et du centenaire de la revue Dada,

une soirée poétique aura lieu le 23 septembre à la Maison de la Poésie