Mahmoud Darwich au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles

Le mercredi 25 janvier 2017, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, aura lieu l’événement de lancement de la « Chaire universitaire Mahmoud Darwich » de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique.

La journée commencera à 9 h 30 et sera ouverte par M. Rudy Demotte, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et par Mme Leïla Shahid, ancienne ambassadrice de Palestine et présidente d’honneur.

Le court-métrage de Simone Bitton, Mahmoud Darwich à Tolède (15 mn), commande de la Chaire Darwich, sera ensuite projeté.

À 10 h 30, Kadhim Jihad Hassan et Jean-Baptiste Para présenteront le numéro d’Europe consacré à Mahmoud Darwich, puis deux tables rondes auront lieu : la première à 11 h, avec Miguel Casado, Rima Sleiman, Evanghelia Stead, René Corona (modérateur : Farouk Mardam-Bey), et la deuxième à 15 h, après la pause déjeuner, avec Subhi Hadidi, André Velter, Hassan Khader et Elias Khoury.

À 18 h sera projeté le documentaire de Simone Bitton, Mahmoud Darwich, et la terre comme la langue (59 min.)

Un concert de Tamer Abu Ghazaleh aura lieu à 20 h 30.

Des œuvres d’Ernest Pignon-Ernest en lien avec Mahmoud Darwich et son univers seront exposées dans l’espace « Bozar ».

Lieu : Palais des Beaux-Arts, Rue Ravenstein n° 23, Bruxelles.