Le prochain numéro d’Europe, à paraître début janvier 2017, sera consacré à Mahmoud Darwich. Riche de contributions internationales, il constituera la somme la plus importante consacrée à ce jour au grand poète palestinien. On y trouvera également de nombreux textes de Mahmoud Darwich inédits en français : des poèmes extraits de ses œuvres premières, un long entretien retraçant son parcours poétique, des proses et des écrits épistolaires.