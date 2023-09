Europe, numéro du centenaire (1923-2023)

Europe est bien plus qu’un mythe. C’est un siècle d’encre et de papier où critique et création s’entremêlent sans cesse. Cent ans de thèmes, d’essais, de chroniques culturelles, de prose et de poésie. Plus encore, Europe, ce sont des hommes et des femmes qui se sont passés plume et flambeau de 1923 à aujourd’hui.

Fondée au lendemain de la Première Guerre mondiale, cette revue s’est ouverte d’emblée aux collaborations d’écrivains du monde entier. Comme l’indiquait un texte programmatique publié dans son premier numéro en février 1923 : « Nous disons aujourd’hui Europe parce que notre vaste presqu’île, entre l’Orient et le Nouveau Monde, est le carrefour où se rejoignent les civilisations. Mais c’est à tous les peuples que nous nous adressons. Ce sont les voix autorisées du plus grand nombre de pays que nous entendons faire témoigner ici, non pour les opposer puérilement les unes aux autres, non pour dresser des collections d’opinions, mais dans l’espoir d’aider à dissiper les tragiques malentendus qui divisent actuellement les hommes… Il est urgent que nous apprenions à regarder plus haut que tous les intérêts, les passions, les égoïsmes des individus et des groupements ethniques. Il ne peut pas y avoir de victoire remportée par l’homme contre l’homme. Et les seules conquêtes durables sont celles qui intéressent l’universalité des êtres… L’ Europe n’est pour nous qu’une étape, notre but c’est l’humanité. »

Pour le centième anniversaire de la revue, un colloque international s’est tenu à l’École normale supérieure : « Europe, une politique de la littérature (1923-2023) ». Les actes en sont ici réunis. Explorant de multiples aspects du long cheminement de la revue depuis sa fondation, les études rassemblées dans ce volume ne prétendent à aucune exhaustivité, mais en diversifiant les sujets d’enquête, les angles de vue et les éclairages, elles dessinent un vaste paysage où se révèlent des lignes de force. À différents moments de l’aventure d’Europe et dans les tourmentes de l’Histoire, on y perçoit exemplairement l’esprit dans lequel a œuvré la revue.

Textes de Marc Crépon, Roland Roudil, Judith Lyon-Caen, Dominique Combe, Michel Collot, Brigitte Vergne-Cain & Gérard Rudent, Guillaume Bridet, Naintara Maya Oberoi, Jean-Baptiste Para, Jean Lacoste, Rachel Mazuy, Hervé Sanson, Ina Salazar, Maria Galkina, Gisèle Sapiro, Michel Delon, Marie-Cécile Bouju, Mario Ranieri Martinotti, Mali Alinejad Zanjani, Ginevra Martina Venier, Jean-François Louette, Marcel Cohen, Florence Delay, Pierre Bergounioux, Olivier Barbarant.

