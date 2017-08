Rencontre avec Pierre Bergounioux et Jean-Paul Michel

« Le devoir de maintenir le livre s’impose dans l’intégrité » (Mallarmé)

Maison de la Poésie

Mercredi 14 juin à 19 heures

En dialogue avec Pierre Bergounioux et Jean-Paul Michel

Rencontre animée par Jean-Baptiste Para

À l’occasion de la parution concomitante du n° 1057 d’Europe et du catalogue des derniers 20 ans des éditions William Blake & Co., Pierre Bergounioux et Jean-Paul Michel dialogueront ensemble lors d’une rencontre qui portera aussi témoignage de cinquante années d’amitié active, la plume à la main.

Si cette rencontre porte en exergue une citation de Mallarmé, c’est que l’injonction du poète au « devoir de maintenir le livre » s’est chargée soudain, dans ce moment de crise de la culture, de significations nouvelles : un impératif intellectuel devenu une tâche pratique. Le livre n’est pas seulement menacé par la virtualisation digitalisée de sa pure et simple disparition comme objet (l’antique « instrument spirituel » si bien dit), mais par la destruction physique, les autodafés, le feu, la machette de mystiques de toute venue, unis par le désir réactif d’en finir avec toute forme d’art. « Boko haram » signifie « Livre interdit ». Devant des régressions si effarantes, nous nous sentons tenus de réaffirmer qu’il y a une légitimité, une dignité, une nécessité pour l’esprit à fonder des œuvres qui valent d’être regardées par lui comme des objets pour lui.

Passage Molière

157 rue Saint-Martin 75003 Paris

Réservation conseillée au 01 44 54 53 00

ou sur le site de la Maison de la Poésie