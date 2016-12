Cent-soixante ans après la mort de Heine, le 17 février 1856 à Paris, la Maison Heinrich Heine et la revue Europe honorent sa mémoire et s’associent pour une rencontre autour de son œuvre. Ce sera une manière aussi de prolonger l’écho d’un récent cahier d’Europe (n° 1036-1037) consacré à cet auteur aux multiples talents et à la personnalité complexe. Un esprit à la fois ironique et mélancolique, dont le courage et l’effort de lucidité sur son propre temps demeurent exemplaires. Nous verrons ainsi en quoi la lecture et la relecture de Heine, aujourd’hui même, restent plus que jamais nécessaires.

Avec Marie-Ange Maillet, Norbert Waszek, Alain Lance, Jean-Baptiste Para

AUTOUR DE HEINE

17 février 2016 à 19 h 30

Maison Heinrich Heine

Cité internationale universitaire, 27 C boulevard Jourdan 75014 Paris

